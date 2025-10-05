City Now

Serie D: la Reggina vince facile. C’è una nuova capolista. Risultati e classifica

Prime reti in amaranto per Di Grazia e Fomete. Nissa ancora un pari

05 Ottobre 2025 - 18:03 | Redazione

Reggina Ragusa esultanza

La Reggina torna a vincere dopo tre giornate. Trocini rivoluziona l’undici iniziale e basta solo un tempo agli amaranto per avere ragione di un modesto Ragusa. Tre punti importanti per la classifica e il morale, in attesa del sentitissimo derby di domenica prossima. Messina che pareggia sul campo dell’Enna, non va oltre il pari anche la Nissa in casa con la Vibonese. Il Gela, ex capolista, lascia lo scettro del comando alla Nuova Igea, vittoriosa nel derby di Sicilia.

I risultati della giornata

Castrum Favara – Gelbison 0-0

Acireale – Sancataldese 1-1

Enna – Messina 2-2

Nissa – Vibonese 1-1

Paternò – Vigor Lamezia 1-0

Reggina – Ragusa 2-0

Sambiase – Savoia 1-1

Gela – Nuova Igea 1-2

Milazzo – A. Palermo 2-1

La classifica

Nuova Igea 12

Savoia 10

Gela 10

Gelbison 9

Nissa 9

Sambiase 9

Vibonese 9

Milazzo 9

A. Palermo 9

Reggina 8

Favara 8

Vigor Lamezia 7

Paternò 6

Sancataldese 5

Enna 4

Ragusa 3

Acireale 2

Messina (-14) -5

