Serie D: la Reggina vince facile. C’è una nuova capolista. Risultati e classifica
Prime reti in amaranto per Di Grazia e Fomete. Nissa ancora un pari
05 Ottobre 2025 - 18:03 | Redazione
La Reggina torna a vincere dopo tre giornate. Trocini rivoluziona l’undici iniziale e basta solo un tempo agli amaranto per avere ragione di un modesto Ragusa. Tre punti importanti per la classifica e il morale, in attesa del sentitissimo derby di domenica prossima. Messina che pareggia sul campo dell’Enna, non va oltre il pari anche la Nissa in casa con la Vibonese. Il Gela, ex capolista, lascia lo scettro del comando alla Nuova Igea, vittoriosa nel derby di Sicilia.
I risultati della giornata
Castrum Favara – Gelbison 0-0
Acireale – Sancataldese 1-1
Enna – Messina 2-2
Nissa – Vibonese 1-1
Paternò – Vigor Lamezia 1-0
Reggina – Ragusa 2-0
Sambiase – Savoia 1-1
Gela – Nuova Igea 1-2
Milazzo – A. Palermo 2-1
La classifica
Nuova Igea 12
Savoia 10
Gela 10
Gelbison 9
Nissa 9
Sambiase 9
Vibonese 9
Milazzo 9
A. Palermo 9
Reggina 8
Favara 8
Vigor Lamezia 7
Paternò 6
Sancataldese 5
Enna 4
Ragusa 3
Acireale 2
Messina (-14) -5