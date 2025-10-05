La Reggina vince, il silenzio continua
Risposta secca alla domanda del cronista sul perchè... Si attendono notizie su Ragusa
05 Ottobre 2025 - 17:17 | Redazione
Vittoria tranquilla per la Reggina contro un modesto Ragusa. Tre punti che rimangono comunque pesanti per la squadra di Trocini dopo un avvio di stagione decisamente deludente. Il successo non cambia la posizione della società che prosegue nel suo silenzio così come comunicato dal responsabile della comunicazione Giuseppe Praticò. Il collega Rocco Musolino, presente in sala stampa per radio Febea, ha chiesto la motivazione rispetto al prolungarsi di questa situazione: “Per il momento è così“.
Vedremo se la società comunicherà almeno le condizioni di Ragusa dopo l’infortunio alla spalla che lo ha costretto a uscire dopo pochi minuti.