Serie D: Reggina ko, vince il Siracusa. Risultati e classifica

Locri e Sambiase in testa a punteggio pieno insieme alla Scafatese

Arriva all’esordio stagionale la prima delusione per la Reggina. Il match con la Scafatese doveva rappresentare un passaggio importante per la squadra che invece è uscita battuta contro una diretta concorrente. Vince il Siracusa, in testa alla classifica le sorprese Sambiase e Locri.

I risultati della giornata

Akragas – Pompei 0-1

Acireale – Favara 1-0

Città di S. Agata – Nuova Igea 1-2

Paternò – Nissa 0-0

Vibonese – Sambiase 0-1

Enna – Sancataldese 0-0

Licata – Locri 1-2

Reggina – Scafatese 0-1

Siracusa – Ragusa 3-0

La classifica

Scafatese 6

Locri 6

Sambiase 6

Paternò 4

Siracusa 3

Nuova Igea 3

Pompei 3

Reggina 3

Acireale 3

Sancataldese 2

Nissa 2

Enna 2

Licata 1

Città di S. Agata 1

Vibonese 1

Favara 1

Ragusa 1

