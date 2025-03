Reggina-Vibonese su Vivo Azzurro Tv. Il comunicato ufficiale. Come vederla

Chi non avrà la possibilità di essere presente al Granillo, potrà vederla in chiaro

Lo spettacolo della Serie D torna su Vivo Azzurro Tv in occasione di Reggina-Vibonese, il big match della ventinovesima giornata del Girone I in programma domenica 30 marzo alle ore 15.30.

Altissima la posta in palio nel derby calabrese: i padroni di casa, reduci dal successo in extremis contro il Sambiase nell’ultimo turno di campionato, sono in piena corsa promozione a meno quattro in classifica dalla capolista Siracusa, ma con una gara in meno rispetto agli azzurri che riposeranno il 13 aprile. Gli amaranto si presenteranno senza l’allenatore Trocini fermato dal Giudice Sportivo, ma potranno contare sulla spinta di un ‘Granillo’ che in questa stagione ha registrato una media di circa tremila spettatori a partita.

E’ uno stadio che evoca sensazioni contrastanti per la Vibonese, che qui non ha mai vinto se non in occasione dello spareggio promozione in C contro il Troina nella stagione 2017/2018. I rossoblù occupano l’ultima posizione in zona playoff, ma hanno perso molto del loro vantaggio raccogliendo appena un punto nelle ultime cinque sfide di campionato.

Come vedere VIVO AZZURRO TV

Per non perdere neanche un’emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito vivoazzurrotv.it