Serie D: ennesimo cambio in vetta. La Reggina vince ancora. Risultati e classifica

Gli amaranto guadagnano due punti sulla prima in graduatoria

14 Dicembre 2025 - 16:58 | Redazione

reggina milazzo

Continua l’altalena in testa alla classifica del girone I. Questa volta tocca al Savoia comandare a una giornata dalla chiusura del girone di andata dopo aver battuto l’A. Palermo. Perde la Nuova Igea, mentre per la Reggina è la quarta vittoria consecutiva.

Leggi anche

I risultati della giornata

Favara – Paternò 1-1

Gelbison – Enna 2-1

Reggina – Milazzo 2-0

Savoia – A. Palermo 3-1

Vibonese – Gela 1-2

Messina – Nuova Igea 1-0

Nissa – Sambiase 0-0

Ragusa – Acireale 2-0

Vigor Lamezia – Sancataldese 2-1

La classifica

  1. Savoia 31
  2. Nuova Igea 28
  3. Nissa 28
  4. Milazzo 27
  5. A. Palermo 26
  6. Sambiase 25
  7. Gela 25
  8. Reggina 24
  9. Vibonese 21
  10. Gelbison 20
  11. Favara 17
  12. Vigor Lamezia 17
  13. Sancataldese 16
  14. Acireale 16
  15. Ragusa 16
  16. Enna 15
  17. Messina 13
  18. Paternò 10

