Serie D: ennesimo cambio in vetta. La Reggina vince ancora. Risultati e classifica
Gli amaranto guadagnano due punti sulla prima in graduatoria
14 Dicembre 2025 - 16:58 | Redazione
Continua l’altalena in testa alla classifica del girone I. Questa volta tocca al Savoia comandare a una giornata dalla chiusura del girone di andata dopo aver battuto l’A. Palermo. Perde la Nuova Igea, mentre per la Reggina è la quarta vittoria consecutiva.
I risultati della giornata
Favara – Paternò 1-1
Gelbison – Enna 2-1
Reggina – Milazzo 2-0
Savoia – A. Palermo 3-1
Vibonese – Gela 1-2
Messina – Nuova Igea 1-0
Nissa – Sambiase 0-0
Ragusa – Acireale 2-0
Vigor Lamezia – Sancataldese 2-1
La classifica
- Savoia 31
- Nuova Igea 28
- Nissa 28
- Milazzo 27
- A. Palermo 26
- Sambiase 25
- Gela 25
- Reggina 24
- Vibonese 21
- Gelbison 20
- Favara 17
- Vigor Lamezia 17
- Sancataldese 16
- Acireale 16
- Ragusa 16
- Enna 15
- Messina 13
- Paternò 10