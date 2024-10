Serie D: le date di partenza e il regolamento per promozioni e retrocessioni

Ricordando che la Reggina farà la sua prima uscita ufficiale il primo settembre al Granillo alle ore 15 per il match di Coppa Italia contro la Vibonese, come come riportato dai colleghi di notiziariodelcalcio, di seguito le date di inizio delle competizioni, il regolamento per le promozioni e le retrocessione, la poule scudetto:

“La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito ormai da tempo le date di inizio dei campionati relativi alla stagione sportiva 2024/2025. Per quanto riguarda il via ufficiale della stagione, il calendario federale, per quanto attiene al campionato, comincerà a far data dal giorno 8 settembre 2024 con l’inizio delle ostilità nei nove gironi di serie D.

Come al solito, due settimane prima avrà inizio la Coppa Italia Serie D: quest’anno, dunque, si inizierà il week-end del 25 agosto. Per quanto riguarda, infine, il Campionato Nazionale Juniores, si inizierà il 14 settembre“.

Regolamento del campionato di Serie D:

Il campionato nazionale Serie D, colloquialmente abbreviato in Serie D, è una divisione semiprofessionistica, la quarta nonché ultima serie nazionale del campionato italiano di calcio, gestita dal Dipartimento Interregionale della Lega Dilettanti.

Le società partecipanti alla Serie D sono ripartite in 9 gironi organizzati in base a criteri geografici.

Per le situazioni di parità in classifica, a partire dalla stagione 2011-2012, viene utilizzato il criterio della classifica avulsa, mentre lo spareggio è previsto in caso di parità al primo posto o all’ultimo disponibile per raggiungere la salvezza o i playout: l’articolo 51 delle N.O.I.F. dispone che lo spareggio è da disputarsi in gara unica e campo neutro. Se tre o più squadre chiudono la stagione regolare in prima posizione, i risultati degli scontri diretti determinano quali sosterranno l’incontro.

Promozioni in Serie C e Scudetto Serie D

La prima classificata di ogni girone è promossa in Serie C e accede allo Scudetto Serie D per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre giunte dal secondo al quinto posto partecipano invece ai play-off, i cui vincitori affrontano le finaliste e una semifinalista della Coppa Italia Serie D. In tal modo, viene stilata una graduatoria delle eventuali candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato.

Scudetto Serie D: le nove squadre vengono divise in tre gironi da tre formazioni ciascuno, giocando due incontri, di cui uno in casa e l’altro in trasferta. Le tre vincenti dei gironi e la migliore seconda partecipano alle semifinali, con gare in gara secca così come la finale.

Per la finale è invece prevista l’immediata esecuzione dei rigori, qualora al termine dei 90′ regolamentari il risultato sia in parità.

Retrocessioni in Eccellenza

Per ogni girone sono previste 4 retrocessioni nel campionato di Eccellenza: le ultime due direttamente, le altre attraverso i play-out tra le squadre classificate dal terzultimo al sestultimo posto, sempre che il distacco in classifica non sia superiore a 7 punti.

Anche in questo caso non sono previsti i rigori e in caso di parità al 120′ prevale la squadra che ha raggiunto la miglior posizione nella stagione regolare.