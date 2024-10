Serie D: il Trapani allunga ancora, avanza la LFA Reggio. Risultati e classifica

Consolidata per gli amaranto la posizione all'interno dei play off

Il Trapani vince ancora ed allunga, in attesa del Siracusa che scenderà in campo domani. Torna al successo la Vibonese che agguanta la seconda posizione, quarto successo per la LFA Reggio.

I risultati della giornata

Acireale – Sancataldese 2-1

Città di S. Agata – Trapani 0-1

Gioiese – Castrovillari 0-1

LFA Reggio Calabria – Nuova Igea V. 1-0

Licata – Vibonese 1-3

Portici – Akragas 3-1

San Luca – Canicattì 2-0

Siracusa e Real Casalnuovo 2-1

La classifica

Trapani 47

Siracusa 43

Vibonese 40

LFA Reggio Calabria 32

Real Casalnuovo 29

Licata 26

Città di S. Agata 26

Ragusa 25

Acireale 24

Akragas 21

Sancataldese 20

Canicattì 18

Portici 18

Nuova Igea 17

Locri 15

San Luca (-1) 11

Castrovillari (-1) 8

Gioiese 4