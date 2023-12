LFA Reggio Calabria, filotto servito, le vittorie consecutive sono quattro

Si voleva il filotto con la quarta vittoria consecutiva, ed è arrivato. Si voleva sul piano della prestazione la prosecuzione del secondo tempo di San Cataldo, ma purtroppo non è stato così. Un’altra partita non particolarmente brillante decisa da un gol di Perri, su una ripartenza micidiale dopo che l’Igea Virtus aveva clamorosamente sfiorato il vantaggio. 32 punti è il bottino di questo girone di andata e piazzamento in zona polay off. Attendiamo adesso qualche notizia dal calciomercato che chiude tra due giorni. Urgono interventi soprattutto in mezzo al campo e non solo.

Primo tempo

L’avvio di gara vede la LFA Reggio tenere il pallino del gioco in mano. La prima conclusione verso la porta di La Rosa arriva al settimo con un tiro dalla distanza di Martiner, parato senza difficoltà. Un minuto più tardi clamoroso l’errore sotto porta di Porcino servito da Rosseti, manda fuori incredibilmente a meno di un metro dalla linea. Al quarto d’ora la Nuova Igea reclama un fallo da rigore per un intervento scomposto di Martiner, l’arbitro lascia correre.

Al trentesimo ci prova Barillà dalla distanza dopo uno spunto di Provazza, tiro abbondantemente a lato. Solito primo tempo sottotono per gli uomini di Trocini. Un minuto più tardi punizione dal limite per la Nuova Igea, palla fuori, poche le emozioni. Succede l’incredibile al secondo minuto di recupero. Dopo un angolo per gli ospiti, mischia in area e da due passi Distefani fallisce un gol pazzesco colpendo in pieno la traversa. Sulla palla recuperata contropiede micidiale con il solito Provazza, unico nella prima parte a meritare la sufficienza, pallone in mezzo, velo di Porcino e Perri dopo un buon controllo a giro mette la palla in rete. Il primo tempo finisce 1-0.

Secondo tempo

Al settimo spunto sulla corsia di destra della Nuova Igea, pallone in mezzo, colpo di testa di Distefani, para facile Vercea. In prossimità del quindicesimo, Rosseti lascia il posto a Bolzicco, mentre per l’Igea esce Distefani ed entra Di Piedi. Al diciottesimo Porcino dopo un’azione personale viene atterrato in area, anche questa volta per l’arbitro è tutto regfolare. Al minuto trentuno un ottimo lancio in area su Porcino, stop e tiro, gran parata del portiere. Al quarantacinquesimo clamorosa occasione da gol per gli ospiti con Calafiore che sotto porta manda il pallone fuori. Un attimo dopo è la LFA Reggio a sfiorare il raddoppio. Grande azione di Porcino sulla sinistra, Bolzicco a botta sicura, miracolo del portiere. E’ l’ultima occasione di una partita non particolarmente esaltante. La squadra amaranto chiude il 2023 con il quarto successo consecutivo. 1-0 il risultato finale.