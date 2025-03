Serie D, rush finale: il Siracusa in casa per tre volte consecutive ma…

Continua il testa a testa tra il Siracusa e la Reggina ancora separate in classifica da quattro punti. Hanno vinto entrambe e quello appena trascorso veniva indicato come un turno pericoloso soprattutto per gli aretusei, impegnati a Licata. Mancano ancora cinque giornate alla fine, quattro per la compagine di Turati che avrà la possibilità di giocare per tre volte consecutive in casa. Domenica prossima al De Simone arriva la Scafatese, poi i biancoazzurri osserveranno un turno di riposo, le altre due partite davanti al pubblico amico contro Paternò e Vibonese. Chiuderà la stagione in trasferta contro la Nuova Igea.

Decisamente più complicato il cammino della Reggina che la prossima giocherà a Pompei, poi Nissa al Granillo, in trasferta a Locri, dentro con il Favara per chiudere la stagione regolare contro la Sancataldese fuori casa.