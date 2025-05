Serie D 2025-26: il Sambiase ripartirà con un nuovo allenatore

“L’ASD Sambiase 2023 comunica ufficialmente la fine del rapporto con mister Claudio Morelli, che non siederà sulla panchina giallorossa nella prossima stagione sportiva. Si conclude così un percorso intenso e ricco di soddisfazioni per la piazza giallorossa, un ciclo durato due anni che ha segnato profondamente la storia recente del club.

I numeri della stagione 2023/2024

Campionato di Eccellenza vinto in modo netto. Miglior difesa d’Europa con solo 8 reti subite, 53 gol fatti, miglior attacco del campionato. Finale di Coppa Italia raggiunta. Vittoria in Supercoppa. Un’annata straordinaria che ha portato il Sambiase sul tetto dell’Eccellenza, consolidando un’identità di squadra solida e determinata.

I traguardi della stagione 2024/2025

Quarto posto in Serie D da neopromossa, risultato inatteso e prestigioso. 40 gol fatti e 27 subiti. Doppia vittoria contro la capolista Siracusa, che non perdeva in casa da oltre due anni. Questi risultati, per quanto eccezionali, non raccontano però il lato più importante di mister Morelli.

Il valore umano di Claudio Morelli

Non solo un allenatore, ma un vero punto di riferimento. Dal primo giorno di ritiro, mister Morelli ha saputo prendere per mano il gruppo e portarlo alla ribalta nazionale, affrontando ogni sfida con coraggio, passione e determinazione.

Le parole non bastano per esprimere tutta la nostra gratitudine nei suoi confronti: quello che possiamo fare è ringraziarlo con tutto il cuore per il lavoro svolto con professionalità e abnegazione assoluta, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera, certi che ovunque andrà porterà sempre nel cuore il Sambiase.

Una pagina che si chiude, ma con la consapevolezza di aver vissuto un capitolo straordinario della storia giallorossa”.