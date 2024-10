Serie D: Saraniti sul ritiro del Lamezia e la rivelazione sulla LFA Reggio

In una batteria di grandi attaccanti, Saraniti a Lamezia doveva rappresentare l’elemento di grande esperienza e dal bottino certo di reti. E’ finita male la sua avventura come quella della società biancoverde, ritiratasi dal campionato dopo sole dieci giornate. Andrea Saraniti, cercato da più squadre, ha preferito avvicinarsi alla famiglia, così come ha dichiarato ai colleghi di Sporticily, accasandosi all’Altamura.

La rinuncia del Lamezia

“Un minimo di sentore c’era all’interno dello spogliatoio. Ho avuto modo di conoscere i tre presidenti Rettura, Cardamone e Amendola, non ho avuto il piacere di conoscere Ferraro. Non vincendo le partite e rimanendo lontani dalle squadre di testa, sapevamo che sarebbe stato difficile. Dopo lo 0-4 in casa con l’Igea alla seconda giornata era già stato messo tutto in discussione. Poi abbiamo vinto due partite e le cose sembravano essersi messe quasi per il verso giusto, ma dopo ogni sconfitta veniva ancora messo tutto in discussione. Il ritiro della squadra è avvenuto dopo una vittoria importante contro il Città di Sant’Agata, una grande squadra. Ho sempre chiesto fiducia fino a dicembre, nel caso in cui a quel punto fossimo stati troppo distanti dalla vetta avremmo compreso un ridimensionamento. Loro però in realtà stavano già ponderando la scelta di lasciare, anche se io credevo di essere riuscito a rinviare ogni discorso a dicembre. Mi hanno chiesto di parlare con la squadra ma non volevo fare da messaggero di notizie nefaste“.

Serie D falsata?

“È stata fatta un po’ di confusione quest’anno. In extremis la Fenice Amaranto è stata riammessa, questo poteva starci. Il campionato però è stato falsato dopo il ritiro del Lamezia Terme. Quei punti presi dal Siracusa saranno pesanti a fine campionato. Dispiace per chi si è visto togliere i punti della nostra vittoria. Noi ci siamo passati a Taranto quando vincemmo col Catania due anni fa, ci tolsero i punti e abbiamo penato per la salvezza, che poi per fortuna è arrivata”.

La chiamata de La Fenice Amaranto