Serie D: la Scafatese per la scalata al primo posto si affida a un ex Reggina

La sconfitta interna nel big match contro il Siracusa, l’immediato riscatto la settimana successiva in trasferta contro il Favara. Una vittoria per la Scafatese che consente ai campani di rimanere in scia agli aretusei, tre punti però non sufficienti a consentire al tecnico Fabiano di conservare il proprio posto in panchina. E’ arrivato infatti decisamente a sorpresa l’esonero e nel tardo pomeriggio l’annuncio del nuovo allenatore:

Leggi anche

Atzori nuovo tecnico

“La Scafatese Calcio è lieta di annunciare l’ingaggio di Gianluca Atzori, che assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra. Il 53enne tecnico di Collepardo (Fr), che da calciatore ha calcato i campi di Serie A e Serie B, è reduce da due annate alla guida del Floriana Fc nella Premier League di Malta.

Il presidente Felice Romano dà il benvenuto a mister Atzori, che domani dirigerà il suo primo allenamento alla guida dei canarini. La composizione dello staff tecnico sarà resa nota nelle prossime ore“.