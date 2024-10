Serie D: il Siracusa parte alla grande. In arrivo un Ds di livello

In attesa di quello che sarà con i ripescaggi e speranze dopo la scadenza fissata per ieri che si riducono, il Siracusa è già pronto a programmare la prossima stagione. L’ambizioso presidente Ricci ha impostato il progetto in tre anni, in occasione del primo ha conquistato la promozione in serie D, nel secondo ha sognato per lunghi tratti quella in C, impedita solo dallo strapotere del Trapani e si prepara quindi al salto di categoria per il prossimo campionato. Partendo dalla figura del direttore sportivo e scegliendo tra quelli che si sono distinti negli ultimi anni in serie C. Parliamo di Davide Mignemi, tre stagioni al Gubbio di buon livello con l’ultima che ha visto la squadra guidata da mister Braglia arrivare al quinto posto della classifica.

Sarà affidato a lui il compito di costruire la squadra che se dovesse ripartire dalla serie D, sarà certamente tra le favorite per la vittoria finale.