Reggina, mister Trocini: ‘Vi dico da dove arriva la nostra grande forza’

Nel post gara mister Trocini preferisce soffermarsi sull’importanza della vittoria piuttosto che sulla prestazione, certamente non una delle migliori. Ma, come detto, quello che conta in questo momento è continuare a vincere sperando in un passo falso della capolista. In conferenza stampa il tecnico sottolinea una componente decisiva in questo periodo di enormi sforzi fisici e mentali: “Oggi la prestazione non conta nulla, ma solo il risultato. I tifosi sono la nostra forza, non c’è molto da aggiungere. Non è semplice fare quello che stiamo facendo e uno dei motivi principali per cui questa squadra ha continuato con forza, senza mai mollare e non intende mollare, è proprio la spinta e il sostegno di questa gente”.

