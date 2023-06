E-commerce, biglietteria on-site e molto altro: le novità in arrivo al MArRC

Al via i servizi museali integrati al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria affidati in concessione a CoopCulture

Dal 14 luglio sarà CoopCulture il nuovo concessionario dei servizi museali integrati del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dopo aggiudicazione da parte di Consip S.p.A. della gara a procedura aperta per l’affidamento delle attività.

I servizi offerti saranno, innanzitutto, quelli di biglietteria attraverso una piattaforma di informatica, che integrerà in un unico sistema i diversi canali di vendita: biglietterie on-site, e-commerce, canale B2B per tour operator e call center con numero dedicato. A CoopCulture, inoltre, saranno affidati i servizi di supporto all’accoglienza, le visite guidate, così come i laboratori e le attività didattiche, con un programma differenziato per target: dagli studenti ai pubblici fragili, dai turisti italiani e stranieri ai residenti, dai bambini e famiglie ai senior.

«Un altro obiettivo raggiunto – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Dopo oltre due anni, serviti per la preparazione e l’espletamento della procedura di gara da parte di Consip S.p.A. in collaborazione con il MArRC, ripartono i servizi aggiuntivi, con biglietteria, bookshop, accoglienza e didattica. Con le divise e le pettorine per il personale di vigilanza, ora i servizi aggiuntivi portano il nostro Museo in linea con gli standard più elevati, non soltanto a livello nazionale. Ringrazio tutto il personale di vigilanza, coordinato a Palma Buda e Carmelo Lupica, per la disponibilità alle attività di biglietteria in questo lungo periodo, nonché il segretario Amministrativo Maria Elena Giangrande, che ha seguito la procedura di gara, in costante contatto con Consip».

La gestione del bookshop trasformerà quest’ultimo in un luogo in cui mettere a disposizione strumenti di qualità, utili per rendere maggiormente accessibile o approfondire la conoscenza del MArRC, con una proposta editoriale dedicata alle collezioni, all’archeologia, all’arte, ma anche al territorio, alla valorizzazione della regione e a una linea di merchandising per garantire a tutti di trovare l’ideale “ricordo” dell’esperienza vissuta.

Le attività saranno supportate da un articolato piano di promozione e comunicazione, e dal ricorso a dispositivi multimediali per la fruizione: un’app con percorsi di visita profilati per target (adulti, bambini, disabili) e resi disponibili anche in base alla durata e all’approfondimento.