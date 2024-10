Differenziata, modifiche al servizio di raccolta in occasione del 1° maggio

Si ricorda ai cittadini che, anche durante questa settimana, vista la festività del 1° maggio, vi saranno delle modifiche nel servizio di raccolta differenziata porta a porta (come già indicato nei calendari distribuiti in precedenza).

Il servizio di ritiro supplementare di pannolini e pannoloni, (per chi lo ha richiesto in precedenza), verrà effettuato come di seguito riportato:

AREA 1 ed AREA 3:

oltre la raccolta del rifiuto indifferenziato di giovedì 2 maggio la raccolta supplementare dei panni verrà effettuata come di consueto sabato 4 maggio.

AREA 2:

la raccolta supplementare dei panni verrà effettuata lunedì 29 aprile, oltre la raccolta del rifiuto indifferenziato di sabato 4 maggio.

Inoltre, avvisiamo i cittadini che mercoledì 1° maggio il punto di consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta, presso il Lido Comunale, ed il centro comunale di raccolta di Condera non saranno operativi.

L’isola ecologica itinerante di Ortì non verrà effettuata.

Vi ringraziamo per la collaborazione e VI AUGURIAMO BUONE FESTE!

