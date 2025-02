Reggio sospesa tra cielo e mare: la proposta di Falduto ‘Sette fiumare per sette funivie’

Una Calabria che guarda al futuro, puntando su mobilità sostenibile, turismo d’eccellenza e valorizzazione del territorio: è questo il cuore della proposta “Sette Fiumare per Sette Funivie” lanciata dall’imprenditore Pino Falduto. L’idea, indirizzata al Commissario Straordinario dell’Ente Parco dell’Aspromonte, Architetto Renato Carullo, si basa su un sistema di sette funivie panoramiche che seguono il corso di altrettante fiumare, collegando in modo innovativo Aspromonte, costa ionica, costa tirrenica e Reggio Calabria.

Sette funivie tra natura, storia e cultura

L’obiettivo del progetto, lanciato dall’ideatore del Mediterranean Life, è creare una rete di trasporti completamente “green”, integrata con metropolitana di superficie, porti turistici e l’Aeroporto dello Stretto. Una soluzione che, se realizzata, permetterebbe di viaggiare tra cielo e mare senza utilizzare l’auto, regalando ai visitatori un’esperienza di viaggio unica e suggestiva.

Versante Ionico – Il Mito della Magna Grecia

Funivia Amendolea → Condofuri

Attraversa la valle degli antichi greci e le gole leggendarie dell’Amendolea, luoghi ricchi di storia e paesaggi mozzafiato. Funivia Bonamico → Bovalino

Si snoda tra monoliti giganti e paesaggi quasi lunari, offrendo panorami inediti e spettacolari. Funivia Torbido → Marina di Gioiosa Ionica

Consente di tuffarsi nelle acque cristalline della Riviera dei Gelsomini, un tratto di costa dal grande fascino.

Versante Tirrenico – Il Mare degli Dei

Funivia Scilla → Scilla

Il borgo incantato tra miti e leggende, uno dei luoghi più suggestivi del Tirreno calabrese, famoso per il suo castello e le acque turchesi.

Collegamento con Reggio Calabria – Storia, cultura e innovazione

Funivia Valanidi → San Gregorio e Mediterranean Life

Sosta intermedia al Castello di Sant’Aniceto, antica fortezza bizantina sospesa tra il mare e la montagna. Funivia Calopinace → Centro di Reggio Calabria

Un viaggio panoramico che porta direttamente al cuore della città, per ammirare il Lungomare Falcomatà e il Museo dei Bronzi di Riace. Funivia Gambarie-Orti → Monastero di Orti e centro di Reggio Calabria

Un percorso spettacolare nel verde dell’Aspromonte, con sosta in un luogo di pace e spiritualità, fino ad affacciarsi sulla vista unica dello Stretto di Messina.

Un modello di turismo sostenibile

L’idea di Pino Falduto si propone come una vera e propria rivoluzione della mobilità, puntando su una significativa riduzione del traffico automobilistico e sull’incentivo a forme di trasporto più “green” e rispettose dell’ambiente. L’obiettivo è valorizzare il territorio attraverso il rilancio delle aree interne e dei borghi, promuovendo al contempo il patrimonio storico e culturale.

Una proposta di tale portata potrebbe avere un impatto positivo sulla crescita del turismo, attirando un numero maggiore di visitatori interessati a un’esperienza sospesa tra montagna e mare. Inoltre, la costruzione e la gestione delle funivie, insieme al previsto aumento dei flussi turistici, creerebbero nuove opportunità di lavoro, contribuendo a rafforzare l’economia locale e a sostenere lo sviluppo complessivo della Calabria.

Reggio sospesa tra cielo e mare: il futuro è possibile

“Sette Fiumare per Sette Funivie” è un’idea visionaria che proietta la Città Metropolitana di Reggio Calabria verso un modello di turismo e mobilità sostenibile all’avanguardia. Un modo per riscoprire e valorizzare l’Aspromonte e le sue fiumare, le coste ioniche e tirreniche, rendendole accessibili e interconnesse in maniera efficace. Chissà se la proposta verrà presa in esame o resterà solamente su carta.