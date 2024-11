Settimana della moda. Gerardo Sacco protagonista della XXesima edizione del Premio “Ago d’Oro”

Anche quest’anno a chiudere la settimana della moda a Roma, il prossimo 2 Febbraio, presso l’Accademia L’Oreal, si terrà la ventesima edizione del Premio “Ago d’Oro”, evento creato dal press agent e giornalista di moda, Salvo Esposito. L’ambito riconoscimento sarà realizzato dal maestro orafo calabrese, Gerardo Sacco, che già in passato ha creato apprezzatissime opere consegnate alle Maison di moda più conosciute nel nostro Paese e nel mondo.

Questa volta, Gerardo Sacco ha pensato ad una scultura in argento a 1000/000 traforato a mano.

La figura scelta è quella di una modella che ha tra le sue mani un piccolo ago in oro bianco con una catenella chiusa da un diamante naturale. Deliziosa opera d’arte che si adatta ad essere utilizzata come spilla o come fermacravatta. Quest’anno, poi, all’Accademia l’Oreal, si festeggeranno, inoltre, i 40 anni dalla creazione della giacca destrutturata firmata da Giorgio Armani nel 1975 che di fatto rivoluzionò lo stile di un capo d’abbigliamento classico, eliminando i supporti interni, spostandone i bottoni, modificandone le proporzioni tradizionali, Armani ne farà l’emblema del suo stile.

La giacca così concepita, diventa un must have anche per i tailleur di taglio maschile che Armani fa indossare alle sue donne. Muovendosi tra grandi nomi, il maestro Sacco, per l’occasione, rivisiterà una giacca vintage Valentino Roma del 2001 applicando sui revers riproduzioni in argento di alcune maschere apotropaiche in uso nell’architettura ellenica come talismani portafortuna. I polsi, verranno invece impreziositi da gioielli che richiamano la cultura arbëreshë e le tradizioni delle comunità albanofone della Grecia, le quali si stabilirono in Italia e in particolare al Sud tra il XV ed il XVIII secolo.

In abbinamento a questa preziosa rivisitazione, il maestro Sacco ha scelto una collana che raffigura le dame d’Italia vestite degli abiti tradizionali, di ogni singola regione, smaltati a mano. Tradizione e innovazione, si fonderanno alla perfezione e verranno mostrati dai grandi protagonisti della serata. Fascino e sensualità saranno le cifre di una notte in cui Gerardo Sacco ancora una volta renderà note le peculiarità di una regione che ha in sé forti ancoraggi al suo passato, ma che nelle mani del maestro orafo si trasformano e si proiettano verso il futuro dello stile, della moda, dei preziosi gioielli.