Settimana mondiale dell’allattamento: gli eventi organizzati dall’ASP di Reggio

Dal 1° al 7 ottobre 2024 ricorre la Settimana Mondiale perl’Allattamento Materno (SAM), evento promosso in Italia dal MovimentoAllattamento Materno Italiano, che intende sostenere, promuovere esensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’allattamento al seno.“Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360°” è il motto scelto per questaSAM 2024 per sottolineare l’importanza di rafforzare il supporto all’allattamento come misura fondamentale per ridurre le disparitàsociali.

Quest’anno le Unità Operative Complesse di Ginecologia e Ostetricia e Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena dell’ASP di Reggio Calabria, dirette rispettivamente dalladott.ssa Giulia Iannace e dalla dott.ssa Mariarosa Calafiore, aderisconoalla SAM e propongono una settimana ricca di incontri rivolti a mamme, papà, bimbi, nonni e caregiver.

Il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Di Furia, sottolinea il fondamentale ruolo dell’azienda sul territorio nell’ambito della sensibilizzazione su quella che è “una tematicaimportante soprattutto per la garanzia salutistica verso i nuovi nati -dichiara la dott.ssa Di Furia – e per il rafforzamento del legame madre-neonato a soddisfacimento e rafforzamento reciproco del bisogno dientrambi di stare insieme e di avere un contatto fisico rassicurante peril bambino. L’allattamento al seno è un’esperienza da conoscere,promuovere e sostenere perché contribuisce anche alla costruzione delbenessere psicologico e dello sviluppo della stimolazione sensoriale,attraverso appagamento e gratificazione.

L’Ospedale di Polistena, inoccasione della Settimana Mondiale dell’allattamento al Seno, haorganizzato un programma ricchissimo di eventi e incontri che promuovonoquesto atto, fondamentale per una buona salute del bambino fin dallanascita. Tutelare e sensibilizzare l’allattamento al seno – conclude ladott.ssa Di Furia – consente di garantire uno sviluppo sostenibile,soprattutto in un momento storico in cui il rischio di aggravare ledisparità sociali, aumentando quindi i rischi di insicurezza alimentare,è molto alto”.

L’accesso agli incontri sarà libero e la partecipazione gratuita e si terranno presso l’Ospedale “S.M. degli Ungheresi” di Polistena (RC).

Per informazioni è possibile chiamare, in orario antimeridiano, l’UOC diPediatra allo 0966 942225 e l’UOC di Ginecologia allo 0966 942229.

Di seguito gli incontri in programma:

Settimana dal 2 al 7 ottobre 2024, dalle 11 alle 13 “Allattiamo insieme? Noi ci siamo!”Incontri quotidiani per affrontare insieme il timore di non avereabbastanza latte o che non sia nutriente, per condividere strategie eidee per gestire il pianto, il sonno e il bisogno di coccole dei bimbi ebimbe.

Presentazione del percorso di accompagnamento allaneo-genitorialità.Gli incontri saranno a cura di: pediatri, ostetriche, ginecologi e un’esperta del massaggio neonatale (massaggio cranio-sacrale)

2 ottobre 2024 dalle 16.30 alle 17.30 “Allattamento al seno: vantaggi e miti da sfatare”Incontro con il dott. Domenico Capomolla, Pediatra di famiglia eReferente Regionale Nati per Leggere, per affrontare insieme i vantaggidell’allattamento al seno.

3 ottobre 2024 dalle 14.00 alle 15.00″Allattamento al seno: il punto di vista del ginecologo”L’incontro con il dott. Antonio Quartuccio, ginecologo, per affrontareinsieme i vantaggi dell’allattamento al seno.

4 ottobre 2024 dalle 16.00 alle 17.30“Allatta! Non avere paura!”.Incontro a cura della dott.ssa Annamaria Giancotta, Pediatra di famigliae Referente Provinciale SIMEUP per i corsi PBLSD e degli istruttoriSIMEUP e dell’APS Help. L’incontro ha l’obiettivo di scoprire edimparare le manovre di disostruzione in età pediatrica.