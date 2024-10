Sgambetto spaccatesta: ecco l’ultima (folle) challenge sui social – VIDEO

Si chiama ‘sgambetto spaccatesta‘ e già il nome fa rabbrividire.

Se all’ascolto di questa ‘trovata’ diabolica si associano anche le immagini di un solo ‘sgambetto’, allora c’è davvero da rimanere a bocca aperta.

Come dire, al peggio non c’è mai fine. In realtà il nome originale è The Skull-Breaker Challenge, il ‘rompi-teschio’.

La notizia, che circola in queste ore, racconta la nuova ‘moda’ di un gioco molto pericoloso nato su Tik Tok che prevede la presenza di tre persone in piedi, l’una accanto all’altra, che sembrano pronte a saltare insieme.

Leggi anche

Chi sta al centro avrà la peggio perchè al salto, i due ragazzi ai lati tirano un calcio da dietro a quello centrale (la vittima) che causa la caduta e la perdita di equilibrio improvvisa con il rischio di un trauma cranico.

La skullbreaker challenge è diffusa tra gli adolescenti e ha già causato incidenti gravi con ricoveri in ospedale.

Leggi anche

La nuova sfida fra i giovani è dunque l’ultima pazza idea del web. Il nuovo stupido gioco è più vicino ad un atto di bullismo che ad uno scherzo fra amici. Nato in Sudamerica, si sta diffondendo a macchia d’olio anche alle nostre latitudini.

Vi mostriamo un video che spiega la nuova folle challenge.

[custom_video numerazione=”1″ /]