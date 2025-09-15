Reggio, in arrivo il nuovo show dei droni sul Lungomare Falcomatà

Reggio si prepara al secondo spettacolo dei droni sul Lungomare Falcomatà. Un unico appuntamento di luci e colori che chiuderà l’estate reggina

Dopo il successo dello scorso dicembre, quando migliaia di cittadini e turisti rimasero incantati con lo sguardo rivolto al cielo in occasione delle festività natalizie, Reggio Calabria si prepara ad accogliere un nuovo spettacolo di droni danzanti sullo Stretto.

Lo show, che chiuderà simbolicamente l’estate reggina, si svolgerà ancora una volta sul Lungomare Falcomatà, cuore pulsante della città. Un evento che promette di trasformare il cielo in una vera e propria tela luminosa, fatta di luci, colori e narrazione visiva, capace di unire tecnologia e suggestione.

La data non è stata ancora ufficializzata, ma l’evento si terrà entro il mese di settembre e con ogni probabilità entro il prossimo weekend: a differenza di dicembre, non sono previste repliche. Un unico appuntamento, quindi, da segnare con attenzione in agenda per non perdere un’esperienza che si preannuncia indimenticabile.

Lo spettacolo dei droni si conferma così un nuovo tassello nella programmazione di eventi che animano la città, in grado di coniugare innovazione e intrattenimento e di rendere lo Stretto ancora più affascinante.