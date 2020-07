Siderno, docenti di punta alla Scuola Cinematografica della Calabria

La Scuola Cinematografica della Calabria nuovo polo del cinema nazionale. Un programma di corsi d’eccellenza e i nomi più prestigiosi del settore proiettano la Scuola Cinematografica della Calabria tra le migliori scuole che formano i professionisti del cinema di domani.

Mimmo Calopresti, Laura Muccino, Alessandro Grande e Francesco Colella i nomi di punta degli Academy, i nuovi corsi che si svolgeranno con lezioni dal lunedì al venerdì per tutto l’anno. Nomi che non hanno bisogno di presentazioni: Calopresti, che ha diretto di recente il premiato “Aspromonte, la terra degli ultimi” (2019) con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi, Sergio Rubini; Laura Muccino, tra i più importanti Casting Director Italiani, membro dell’International Casting Directors network e Presidente 2019 dell’Unione Italiana Casting Director, ha diretto il cast di “Romanzo Criminale”, “Suburra”, “Gomorra”, “L’amica Geniale” e “Zero Zero Zero”; Alessandro Grande, tra i registi più innovativi, premiato con il David di Donatello nel 2018 per il suo “Bismillah”; Francesco Colella, attore in ascesa, tra i protagonisti di “Trust - Il rapimento Getty”, “Zero Zero Zero” e “Aspromonte, la terra degli ultimi”. Accanto a loro molti altri nomi di rilievo impegnati in Workshop, Masterclass e CorsiLab.

Il lavoro instancabile di Lele Nucera e Bernardo Migliaccio Spina, iniziato appena un anno fa, produce già frutti importanti per la Scuola, per la Locride e per l’intera regione che vede così finalmente concretizzarsi il grande sogno del cinema che, prima, portava inevitabilmente a Roma e che, ora, invece, vede i suoi massimi rappresentanti offrire ai tanti calabresi, e non solo, che vogliono lavorare in questo settore un’opportunità di studio, crescita e affermazione senza precedenti.

Tutte le info su docenti, corsi e programmi nel nuovissimo sito, da oggi online: https://www. scuolacinematograficadellacala bria.it/