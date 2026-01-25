Ciclone Harry, Sbarra ai sindaci: ‘Governo impegnato nel riconoscimento dello stato di emergenza’

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud garantisce il coordinamento tra Governo, Regione e sindaci per i primi soccorsi e i ristori

Secondo appuntamento in Calabria per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, che questo pomeriggio ha incontrato, nel municipio di Siderno, una numerosa delegazione di sindaci dei Comuni della Locride e del basso Jonio, duramente colpiti dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione.

Le criticità ancora in atto nei territori, le esigenze immediate delle comunità e il coordinamento delle azioni nella fase successiva all’emergenza sono state al centro del confronto. L’incontro è stato aperto dal sindaco Mariateresa Fragomeni e ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore regionale Giovanni Calabrese, della consigliera regionale Daniela Iriti, dei presidenti dell’associazione dei comuni della Locride Vincenzo Maesano e Giorgio Imperitura e del presidente dell’associazione dei comuni dell’area Grecanica Pierpaolo Zavettieri.

Il coordinamento per lo stato di emergenza

“È fondamentale assicurare continuità al lavoro sinergico e di coordinamento messo in campo in questi giorni anche nelle prossime fasi – ha dichiarato Sbarra a margine dell’incontro –. Il Governo è impegnato nel riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e nel mettere a disposizione risorse adeguate per ristorare le comunità colpite, le attività produttive e il sistema delle imprese”.

È importante mantenere forte il coordinamento tra i sindaci, il sistema della Protezione Civile e la Regione, perché solo attraverso una collaborazione costante si possono affrontare in modo efficace le conseguenze di eventi così gravi.

Sbarra ha quindi ribadito l’attenzione costante e la concreta vicinanza del Governo nazionale, che trova ulteriore conferma nella visita prevista per domani del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che si recherà nelle aree del Reggino maggiormente colpite dal maltempo per verificare direttamente la situazione e seguire l’evoluzione degli interventi in corso.

Investimenti strutturali e PNRR

Guardando oltre la fase emergenziale, il Sottosegretario ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali per la sicurezza del territorio:

rafforzare la progettualità sulla mitigazione del rischio di erosione costiera

pianificazione specifica sul rischio sismico e sul dissesto idrogeologico

messa in sicurezza complessiva del territorio attraverso le risorse del PNRR