Ciclone Harry, Minasi: ‘Salvini presto in Calabria. Chiederà al Cdm 1 miliardo per i primi interventi’

"Il Ministro sarà qui quanto prima per incontrare la popolazione colpita e vedere con i propri occhi i danni terribili causati dal maltempo" le parole della senatrice

“Ho parlato con il Ministro Matteo Salvini per chiedergli una visita sui territori drammaticamente devastati dal maltempo dei giorni scorsi.

Il Ministro mi ha subito risposto che verrà quanto prima per incontrare la popolazione colpita e vedere con i propri occhi i danni purtroppo terribili che hanno interessato la Calabria, come la Sicilia e la Sardegna e provvederemo a breve a organizzarla. Intanto però ha già fatto di più: ha annunciato che chiederà al Consiglio dei Ministri fondi per un miliardo di euro da poter utilizzare per i primi interventi.

Interventi urgenti e sostegno alle famiglie

Situazioni del genere ci chiamano ad agire tempestivamente per non lasciare sole le tante famiglie duramente ferite dalle tempeste appena passate. Ringrazio il Ministro per la sua vicinanza, che ancora una volta si manifesta non solo a parole, ma con fatti concreti.

Ci stiamo dando tutti da fare anche a livello centrale per dare risposte e assistenza alle popolazioni coinvolte e il nostro intervento non si fermerà, naturalmente, solo alla prima e immediata emergenza”.

Così in una nota la Senatrice della Lega, Tilde Minasi.