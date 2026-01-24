Ciclone Harry, in Consiglio dei ministri lo stato d’emergenza e le prime risorse
Obiettivo anticipare un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori
24 Gennaio 2026 - 06:48 | Comunicato Stampa
Il Consiglio dei ministri lunedì delibererà la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. L’obiettivo è quello di anticipare un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni.
La riunione presso la Protezione Civile
Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni , come rende noto Palazzo Chigi, presiedendo ieri pomeriggio presso la sede della Protezione Civile a Roma una riunione sui danni provocati.