Ciclone Harry, Occhiuto: ‘Chiesti 300 milioni al governo per i danni’
"La quantificazione è sommaria. Ci sarà poi una valutazione più puntuale dei danni" le parole del Governatore
23 Gennaio 2026 - 14:22 | Comunicato Stampa
La richiesta per lo stato di emergenza «è stata deliberata. Abbiamo chiesto al governo 300 milioni, sulla base di una sommaria quantificazione, per i danni alle infrastrutture e per ristorare i danni dei privati».
Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un sopralluogo nel quartiere Lido di Catanzaro.
Calamità agricola e richiesta di riconoscimento nazionale
«Abbiamo fatto una ulteriore delibera per riconoscere lo stato di calamità relativo ad alcune produzioni agricole»
«Ci sarà poi una valutazione più puntuale dei danni, ma l’importante è che il governo riconosca nella prossima settimana lo stato di calamità nazionale».
Fonte: Ansa Calabria