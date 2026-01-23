Ciclone Harry, Versace: ‘Vicini a tutti i Comuni colpiti. La Metro City farà la sua parte’

Calabria e Sicilia messe in ginocchio dal passaggio del ciclone Harry. Tre giorni di maltempo che hanno lasciato una lunga scia di danni, soprattutto nei comuni affacciati sul mare. Le immagini parlano chiaro: stabilimenti distrutti, lungomari erosi, strade allagate, frane e, in alcuni casi, interruzioni della viabilità.

Tra le zone più colpite sulla costa jonica reggina, ci sono i Comuni di Locri, Siderno, Melito di Porto Salvo, San Lorenzo, Bova Marina e Brancaleone, ma il bilancio si allarga anche all’entroterra. Danni importanti si registrano infatti a Bivongi, Antonimina e Gerace.

A raccontare come sono state vissute queste ore difficili è stato il sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, ospite dell’ultima puntata di Live Break.

“Le istituzioni hanno vissuto giorni di grande apprensione a causa delle mareggiate, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Questo è il dato più importante, quello che ci consente di tirare un sospiro di sollievo, pur in un contesto molto pesante”.

Secondo Versace, il territorio ha pagato soprattutto su due fronti: quello della viabilità, con strade danneggiate e smottamenti, e quello della costa, colpita da mareggiate di forza otto, in particolare nella seconda giornata.

“Le immagini parlano da sole – ha spiegato. La costa ionica è stata devastata, così come alcune arterie interne”.

Un ruolo fondamentale, secondo l’inquilino di Palazzo Alvaro, lo hanno avuto le amministrazioni locali e gli imprenditori, che in molti casi si erano già preparati all’arrivo della perturbazione, limitando conseguenze ancora più gravi.

Ora la priorità è la fase successiva: quella degli aiuti e della ricostruzione. Gli amministratori chiedono un fronte comune e interventi concreti da parte di tutte le istituzioni, a partire dalla Regione e dalla Città Metropolitana.

“Al di là dello stato di emergenza già richiesto dal presidente Occhiuto – ha detto Versace – serve una risposta concreta. Come Città Metropolitana coinvolgerò nelle prossime ore tutto il Consiglio metropolitano per mettere in campo una misura eccezionale. Non risolverà tutto, ma è un dovere morale e istituzionale stare vicino ai comuni che sono stati colpiti duramente”.

La conta dei danni è ancora in corso, ma una cosa è certa: per molte comunità calabresi, soprattutto lungo la costa ionica, il ciclone ha rappresentato uno degli eventi più pesanti degli ultimi anni. Ora si apre la fase più delicata, quella della ripartenza.