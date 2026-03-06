Siderno, uomo si arrampica su una gru: trattative in corso con un negoziatore

Momenti di tensione a Siderno, dove un uomo di circa sessant’anni si è arrampicato su una gru e sta manifestando dall’alto della struttura.

L’episodio ha subito attirato l’attenzione di cittadini e passanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno gestendo la situazione e tentando di riportare la calma ed i Vigili del Fuoco per garantire assistenza e supporto alle operazioni.

Trattative in corso con un negoziatore

Le forze dell’ordine hanno avviato un dialogo con l’uomo. Un negoziatore dei Carabinieri si è avvicinato grazie all’autoscala dei Vigili del Fuoco. L’obiettivo è convincere il sessantenne a scendere dalla gru in sicurezza, evitando ulteriori rischi.

La situazione è ancora in evoluzione e si attendono aggiornamenti.