SILENZIO: il nuovo Dj Set di Zioner

“Silenzio” prende il nome dal mio ultimo periodo di assenza nei club per un meritato riposo dopo la splendida stagione estiva del Magic Monday al calajunco beach club. Approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per ottenere tutto ciò, come: Nick Maltese, Salvatore Morena e Night and After .”

Credo che un po’ di silenzio ogni tanto faccia bene. Ne ho approfittato per viaggiare un po’ e sbirciare quelle che sono le nuove tendenze nelle underground londinesi e spagnole, anche per ricaricare le batterie in vista di una nuova programmazione invernale.