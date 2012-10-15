SILENZIO: il nuovo Dj Set di Zioner
Catania diventa palcoscenico per l'evento di Halloween al nuovo Zoo Culture: un viaggio tra musica, cultura e sorprese invernali in arrivo
15 Ottobre 2012 - 23:33 | di Redazione
“Silenzio” prende il nome dal mio ultimo periodo di assenza nei club per un meritato riposo dopo la splendida stagione estiva del Magic Monday al calajunco beach club. Approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per ottenere tutto ciò, come: Nick Maltese, Salvatore Morena e Night and After.”
Il silenzio come fonte di ispirazione: intervista esclusiva
Credo che un po’ di silenzio ogni tanto faccia bene. Ne ho approfittato per viaggiare un po’ e sbirciare quelle che sono le nuove tendenze nelle underground londinesi e spagnole, anche per ricaricare le batterie in vista di una nuova programmazione invernale.
Prossime performance
Per la mia prossima performance dovrete aspettare ancora un po’, precisamente il 31 ottobre per il grande evento di Halloween che si terrà in Sicilia, con esattezza a Catania per l’inaugurazione del nuovo Zoo Culture, conosciuto anche come “Le Ciminiere“. Una location molto cool che vanta 4 sale e quindi può ospitare tantissima gente, studiato ad hoc per qualsiasi tipo di situazione che varia dalla deep-house nella main room per poi passare a nuovi generi musicali nelle altre sale. Sono contento di questa esperienza anche perché a Catania vi è una cultura musicale importante ed è considerata la “Milano del Sud”.
Novità per la stagione invernale
Per la stagione invernale sto preparando molte sorprese insieme al mio amico Nick Maltese. Siamo ancora in fase di programmazione quindi, per scaramanzia, preferisco non svelare nulla, ma vi assicuro che ne vedrete delle belle. Stay with us and Magic Monday to be continued…
Track List
- Hot Natured – Benediction
- No Artificial Colours & Max Chapman – The End
- Mihai Popoviciu – Fever
- K.I.D. – Don’t Stop (Runaway Remix)
- Vicky D – This Beat is Mine (Soul Clap Remix)
- Maceo Plex – Stop Your Hate
- Danny Daze – Zone
- jozif – The Guitar Player (Dub Mix)
- Oxia – Housewife
- Francesca Lombardo – Eyes
- Cajmere – Percolator
- Jona – Secret 47
- last track: Id ****
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