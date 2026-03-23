Simone Rocco eroe del Trail della Fiumara Amendolea

Si è rivelato decisamente impegnativo il Trail della Fiumara Amendolea, la nuovissima gara allestita a Bova Marina (RC) dal Kephas Tourism Sport di Pietro e Antonio Aurelitano, storica famiglia radicata nell’area dell’Aspromonte grecanico, con il supporto di Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, ossia gli organizzatori del fortunatissimo Sila3Vette Winter Challenge. La prova di 65 km disegnata sul profilo dell’Aspromonte, con le stesse modalità della gara della Sila (quindi con podisti e biker insieme) ha visto progressivi ritiri, fin quasi ad esaurire il parco dei partecipanti. Ma alla fine c’è stato un vero eroe, ossia Simone Rocco che correndo a piedi ha completato la durissima gara in 13h18’23” conquistando l’agognato traguardo.

Molti invece i classificati nella prova di 30 km, tutti podisti. A vincere è stato Roberto Orfanò che in 3h37’57” ha prevalso per 5’02” su Cristian Chiodo. Tutti oltre le 5 ore di percorrenza gli altri. Terza posizione assoluta per Stefano Aiello in 5h03’15”, davanti a Andrea Grande in 5h04’18” e a Calogero Puleo in 5h08’50”.

Per gli organizzatori è stata una prima assoluta importantissima anche per capire come far evolvere l’evento e portarlo vicino al “fratello maggiore” della Sila. Ma gli impegni per la società organizzatrice non sono finiti, ad aprile nuovo test con la Civita Arbereshe Sky Race e questa volta si andrà sul Pollino…