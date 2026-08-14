Il sindaco Cannizzaro e la presentazione ufficiale della Reggina
Il primo cittadino ha lanciato la notizia riguardo l'evento
14 Agosto 2026 - 10:04 | Redazione
Il sindaco Francesco Cannizzaro ha fatto il punto della situazione attraverso il solito video su “Obiettivo decoro”, porto, aeroporto, festività mariane, parlando anche della presentazione ufficiale della Reggina: “A proposito di festa, assieme alla Reggina stiamo pensando ad un grande evento a fine mese per presentare insieme alla città la nuova formazione della nostra squadra del cuore”.
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