Il sindaco Falcomatà: ‘Settimana straordinaria grazie a Sky Sport’ (foto)

“È stata una settimana straordinaria. La presenza di Sky Calciomercato ha messo in vetrina le tante eccellenze della nostra terra, allietando le serate di reggini e turisti nello ‘scenario mozzafiato dell’Arena dello Stretto, uno dei più belli d’Italia’ per usare le parole di Alessandro Bonan.

Ma soprattutto ha consentito ad ognuno di noi di (ri)vedere le nostre bellezze sotto una luce diversa, attraverso gli occhi di chi le visita e spesso se ne innamora. E così, attraverso loro, abbiamo riscoperto l’orgoglio di vivere in un posto straordinario, ‘un grande giardino, uno dei luoghi più belli che si possa trovare sulla terra’ come scrisse Edward Lear. Un’esperienza che è servita a ribadire la nostra consapevolezza: il modo in cui Reggio viene raccontata dipende anzitutto e soprattutto da noi, dalla nostra capacità di apprezzarla e di presentarla a noi stessi e a chi ci guarda. Dobbiamo esserne orgogliosi. Siamo fortunati ad essere nati reggini”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, commentando l’esito finale della settimana reggina di Sky Sport con la trasmissione serale ‘Calciomercato, l’originale’.

Il format tv ha tagliato il traguardo delle 20 edizioni, rappresentando, per tutti gli appassionati di calcio, il momento più atteso dell’estate per conoscere in anteprima tutti i movimenti di acquisto e cessione delle squadre della massima serie e non solo. La squadra del conduttore Alessandro Bonan è stata accolta con grande e sincera partecipazione di pubblico, soprattutto giovane. Tutte le serate all’Arena dello Stretto hanno registrato migliaia di presenze, anche in fase di allestimento e dopo il talk televisivo, con i tantissimi ragazzi e ragazze che hanno avuto modo di poter incontrare, non solo le prime firme del giornalismo sportivo italiano, ma anche i grandi campioni del passato, ora commentatori TV o allenatori, quali Walter Zenga, Aldo Serena, Beppe Bergomi, Lorenzo Minotti, Gianluca Di Marzio, Valerio Spinella Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Marchetti e Massimo Marianella.

La stessa narrazione del territorio è stata programmata con particolare attenzione, offrendo il meglio, dal punto turistico e culturale dell’area metropolitana, dal mare alla montagna, passando per l’enogastronomia d’eccellenza e il principale attrattore turistico, il Museo archeologico nazionale con il Bronzi di Riace. Il canale sportivo con il calcio ha garantito una visibilità di assoluto rilievo, anche con le migliaia di visualizzazioni sui canali social istituzionali della Città Metropolitana e degli stessi protagonisti di Sky Sport.