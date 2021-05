Il Sindaco Giuseppe Falcomatà: "Viola esempio per tutta la Reggio sportiva"

"Grazie per quanto i ragazzi sono riusciti a fare fino ad oggi, grazie per l'ultimo sforzo richiesto, per consentirci la meritata salvezza"

"Passione, determinazione, lavoro di squadra. La Viola annulla Avellino, si regala la seconda vittoria al PalaCalafiore ed è ora a un passo dalla salvezza al playout. Questi ragazzi sono un esempio per l'intera città: una squadra giovane, di grande spirito, un gruppo straordinario, che ha portato con orgoglio sul petto, per tutta la stagione, i colori del mito neroarancio e che adesso è ormai ad un passo dalla salvezza. A tutti loro vorrei dire grazie, a nome dell'intera comunità reggina. Grazie per quanto fino ad oggi sono riusciti a fare, grazie per l'ultimo sforzo richiesto, per consentirci la meritata salvezza, per la quale l'intera città tiferà nei prossimi giorni". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la vittoria in gara due dei playout della Viola Reggio Calabria.

Ora speriamo di poter mettere alle spalle al più presto questa strana stagione sportiva che ci ha tenuti tutti lontani dal PalaCalafiore - ha aggiunto il sindaco - Reggio ha tanta voglia di basket, ha tanta voglia voglia di tornare ad abbracciare la sua Viola. A tutti i sostenitori del Trust, alla Società, alla squadra va tutto l'affetto e la riconoscenza di tutta la Reggio sportiva. Adesso subito al lavoro per portare a casa questa salvezza e per cominciare già a programmare la prossima stagione. Perché la nostra amata Viola possa presto tornare a calcare i palcoscenici sportivi che merita".