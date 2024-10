Incontro sull’Autonomia a Bagaladi, il sindaco Monorchio ‘perde le staffe’: ‘La devi smettere!”

“Ora la devi smettere. E basta, ho detto smettila, ho detto smettila. La devi smettere!”.

Il sindaco di Bagaladi Santo Monorchio, nel corso di un incontro pubblico in piazza Berlinguer dal titolo ‘Autonomia differenziata: quali conseguenze per il Mezzogiorno’, ha perso per qualche secondo il controllo, urlando contro una persona seduta al tavolo dei relatori, ‘invitandolo’ a porre fine al suo ragionamento, evidentemente non in linea con quello del primo cittadino.

Santo Monorchio, suocero di Giuseppe Falcomatà, ha inveito proprio nel corso dell’incontro, davanti a tutti i cittadini e alla platea, dimostrando tutt’altro che calma e tranquillità.

Nonostante l’intervento di alcuni partecipanti, intenti a calmare gli animi, il sindaco Monorchio ha continuato a urlare.

“Ognuno dica quello che vuole”, “Stia calmo”. Così invece alcuni cittadini, che hanno provato a rassenerare gli animi, increduli per quanto stava succendendo.

E’ stato infine necessario l’intervento del consigliere regionale del PD Giovanni Muraca che, alzandosi, ha invitato il sindaco a riprendere il suo posto.

Una scena immortalata da un cittadino attraverso un video che non onora sicuramente il sindaco Monorchio, che dimostra, nonostante la sua decennale esperienza in politica, di non essere abituato al confronto né tantomeno ad accettare critiche.