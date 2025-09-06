City Now

Tragedia sul lavoro a Sinopoli: operaio muore travolto da un camion, altri due sono feriti

Il camion si sarebbe improvvisamente mosso, travolgendo un piccolo mezzo da cantiere, che a sua volta ha investito i tre lavoratori

06 Settembre 2025 - 07:30 | Comunicato Stampa

Ambulanza Notte Incidente 597066 610x431

Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un camion mentre stavano lavorando alla posa di cavi di fibra ottica.

L’incidente si è verificato a Sinopoli, nel Reggino, lungo un tratto di strada in discesa.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il camion – di proprietà della stessa ditta per cui lavoravano gli operai – si sarebbe improvvisamente mosso, forse a causa di un guasto ai freni, travolgendo un piccolo mezzo da cantiere, che a sua volta ha investito i tre lavoratori.

Fonte: Ansa Calabria

