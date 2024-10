Reggina, Pergolizzi: ‘Sono fiducioso e continuo a esserlo’

Immeritata ma pur sempre una sconfitta quella che arriva da Siracusa nel secondo scontro diretto perso nelle sole sei giornate disputate fino al momento. Parla mister Pergolizzi: “Abbiamo fatto una buona partita, non dico che meritavamo di vincere, ma il gol del pareggio ci poteva stare, mai rischiato, poi quella palla lunga. Sono fiducioso e continuo a esserlo. Match caratterizzato da molto equilibrio e quindi con poche palle gol. Siamo a sette punti dalla vetta in un campionato dove mancano tantissime partite, certamente ce la possiamo giocare, siamo venuti qui a fare la partita. Il Siracusa è forte ma noi non siamo da meno. Il bilancio lo voglio fare dopo queste partite che ci saranno compresi i turni infrasettimanali.

L’idea iniziale era quella di levare a loro lo sbocco sulle loro corsie e ci siamo riusciti, forse meno sul piano del nostro inserimento. Potrebbe sembrare un controsenso, ma sono contento e ripartiremo alla grande, sono ottimista perchè ho visto determinate cose che mi sono piaciute. Quando sono arrivato a Campobasso eravamo a nove punti. Cham deve migliorare compresa la lingua“.