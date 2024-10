Situazione allarmante per il mare di Condofuri

Sono una di tante cittadine reggine che ha casa al mare nel cuore dell’Area Grecanica, a Condofuri Marina. Sono più di 25 anni che trascorro le mie ferie estive in questa località ancora oggi poco riqualificata ma forse la bellezza di questo posto è il suo essere selvaggio e incontaminato. Certo sarebbe bello se non fosse che è praticamente impossibile farsi il bagno in una delle spiagge più belle della costa grecanica. Le Amministrazioni Comunali che dovrebbero far leva sul turismo estivo non si curano minimamente della salubrità e vivibilità delle spiagge né del mare. Le fogne scaricano a cielo aperto e un’ondata di melma marrone attraversa quel mare cristallino e trasparente che senza l’inciviltà umana e la cattiva amministrazione rappresenterebbe la più grande attrazione del paese!

Il mio non vuole essere uno sfogo ma solo un sollecito alle amministrazioni locali che dovrebbero avere cura del proprio paesaggio e territorio e garantire a tutti i cittadini (residenti e temporanei) di poter godere e fruire delle bellezze naturali.

Sabrina Vecchio Ruggeri