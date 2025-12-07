Reggio, Battaglia (Confsal): ‘Preoccupazione per le aggressioni al personale ferroviario’
Il segretario di SLM-Fast Confsal solleva seri interrogativi sulla sicurezza dopo gli episodi sui treni regionali e merci ed alla stazione di Reggio Calabria
07 Dicembre 2025 - 14:31 | Comunicato Stampa
Il Segretario Regionale del sindacato SLM-FAST Confsal, Domenico Battaglia, esprime forte preoccupazione per quanto accaduto lo scorso 3 dicembre. L’episodio ha coinvolto il treno regionale n. 5654, effettuato da Trenitalia, e il treno merci n. 61215, operato da Mercitalia Rail. Grazie alla pronta e competente gestione del personale di circolazione, l’evento non ha causato rilevanti disagi al traffico ferroviario.
Nonostante ciò, secondo le prime indiscrezioni ancora in fase di accertamento, l’accaduto solleva seri interrogativi sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario e sulla necessità di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione.
Parallelamente, si sono registrate nuove e gravissime aggressioni ai danni del personale ferroviario, tra cui quella subita da un’addetta della Sala Blu della stazione di Reggio Calabria Centrale, struttura dedicata all’assistenza dei viaggiatori in condizioni di difficoltà o disagio.
Un episodio che il sindacato giudica di particolare gravità, anche perché colpisce una lavoratrice impegnata a garantire un servizio essenziale alle fasce più fragili dell’utenza.
Il Segretario Regionale Sindacato SLM-Fast Confsal
Domenico Battaglia