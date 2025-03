Reggio, la SNA vola: record di iscritti e qualità della formazione. Princi: ‘Eccellenza nazionale’

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Polo territoriale di Reggio Calabria, si rivela un’eccellenza a livello nazionale per la formazione avanzata del personale della Pubblica Amministrazione. A dimostrarlo, i numeri registrati nel primo anno di attività: oltre 400 iscritti nei corsi in presenza, più di 10.000 partecipanti online e un indice di gradimento pari all’80%. Una vera e propria rivoluzione nel panorama della formazione pubblica, che ha fatto tappa oggi a Palazzo Sarlo con la riunione del Comitato di Coordinamento per pianificare l’offerta formativa 2025.

A presiedere i lavori è stata l’europarlamentare Giusi Princi, in qualità di presidente del Comitato, insieme al Capo Dipartimento della Funzione Pubblica Paolo Vicchiarello, al consigliere della SNA Paolo Naccarato e al prof. Daniele Cananzi per l’Università Mediterranea.

“Abbiamo costruito – ha dichiarato Princi – un polo formativo d’eccellenza, voluto con forza dal presidente Occhiuto, dal deputato Francesco Cannizzaro e dal rettore Zimbalatti, per rispondere ai nuovi bisogni di una Pubblica Amministrazione moderna. Oggi formiamo personale qualificato capace di affrontare le sfide del PNRR, dell’innovazione digitale e dei fondi europei”.

Il polo formativo di Reggio Calabria ha avviato percorsi specifici su tematiche cruciali come l’immigrazione, i diritti, la rendicontazione dei fondi comunitari e la capacità progettuale degli enti locali. “Molti comuni – ha aggiunto Princi – non partecipano ai bandi per mancanza di progettisti. Ecco perché noi interveniamo con una formazione mirata, per rendere gli enti locali più competitivi ed efficienti”.

Un successo testimoniato anche dalla ricaduta economica sul territorio: «Con l’ospitalità garantita a chi arriva da tutta Italia, si genera anche un impulso positivo per il turismo locale. Abbiamo coinvolto B&B e strutture ricettive con un avviso pubblico, contribuendo a creare un indotto che accompagna la crescita dell’intero territorio».

L’incontro è servito anche a fare il punto sul gradimento dei corsi. “Dai questionari somministrati agli iscritti – ha spiegato l’eurodeputata – è emerso un clima molto positivo, grazie alla qualità dei relatori e alla partecipazione attiva degli utenti. Tutto questo ci rende fieri e ci spinge a fare ancora meglio”.

Tra le novità previste per il 2025, l’adeguamento alla circolare della Funzione Pubblica che renderà obbligatoria la formazione per tutti i dipendenti pubblici per almeno 40 ore annue. “Ci prepariamo a questa sfida – ha concluso Princi – consapevoli che la qualità di una Regione si misura anche dalla formazione della sua classe dirigente. E in questo, Reggio Calabria è oggi un modello per l’Italia intera”.