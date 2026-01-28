La società Segato riconfermata Scuola Calcio Terzo Livello

La società Segato, già Scuola Calcio Elite dalla stagione 2015/2016 è stata riconfermata Scuola Calcio Terzo Livello per la stagione 2025/26.

Il prestigioso riconoscimento sportivo, unica società della provincia di Reggio Calabria, è stato consegnato nella manifestazione di premiazione che si è svolta a Catanzaro al presidente della Segato Agostino Cassalia.

La Scuola Calcio Segato è una Academy Juventus, riconosciuta a livello nazionale per la formazione di giovani calciatori e calciatrici, protagonista lo scorso anno in campo maschile e femminile ottenendo i titoli di Campione Regionale nelle categorie Under 15 maschile e femminile, Under 15 calcio a 5 Under 13 Elite, Under 13 Elite calcio a 5, Under 12 femminile, Esordienti e Pulcini. Stagione che si è conclusa con la cessione di Giona Laganà alla Juventus, Alessandro Fusaro al Verona, Santo Collura alla Sampdoria, Alessandro Gattuso alla Carrarese, Francesco Provenzano al Catanzaro e in campo femminile Beatrice Iiriti alla Fiorentina.

La soddisfazione del presidente Agostino Cassalia: “Mi sento di condividere questo prestigioso riconoscimento con tutto lo staff tecnico, con la segreteria, con tutti i nostri ragazzi ed i loro genitori. Continueremo a lavorare con maggior impegno, investendo sulla professionalità dei nostri tecnici cercando di dare loro tutto il supporto e gli strumenti necessari”.