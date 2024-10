SocioCrew alla conquista della scena internazionale: ‘Con Reggio sempre nel cuore’

Dai club esclusivi di Milano, New York e Ibiza al sogno di far diventare Reggio una meta internazionale

Milano, New York, Ibiza. No, non è l’elenco delle città che ci piacerebbe visitare, ma la lista di quelle dove SocioCrew, nel 2024, ha piantato una bandierina fuori dai confini nostrani. Nati e cresciuti in riva allo Stretto, i ragazzi che hanno fatto della loro passione per la musica un vero e proprio lavoro stanno portando alto il nome di Reggio Calabria nel mondo.

Da anni, SocioCrew non si limita a far vibrare le serate della propria città, ma punta a creare un ponte tra Reggio e le capitali della musica house e underground.

La loro crescita artistica li ha portati ad esibirsi in alcuni dei club più esclusivi al mondo. New York ha ospitato la crew all’Hearsay a Manhattan, un club rinomato per la presenza dei più grandi artisti della scena house. Non sono mancati poi gli appuntamenti in Italia, come all’House of Ronin, sul rooftop dell’Arcade Club allo Sky Garden RedBull di Milano e infine Ibiza, dove hanno fatto tappa allo Space, uno dei templi mondiali della musica elettronica.

“Ogni posto ci ha lasciato qualcosa – raccontano i fondatori Luigi Morabito e Jack Scopelliti. A New York abbiamo vissuto quel desiderio di grandezza, quel sogno americano che ci ha dato la carica per fare qualcosa di grande per la nostra città. Milano ci ha ispirati a puntare sul mood Made in Italy, inteso come cura dei dettagli e attenzione verso il nostro pubblico. Ibiza, invece, ci ha regalato il senso di libertà, il godersi la vita, e ci ha ricaricato di energie positive che vogliamo trasportare a Reggio Calabria”. Anche Fabio Surace aka Tascky e Claudio Calabrese aka Claudio Cox sono stati protagonisti degli eventi all’estero, portando un po’ di Calabria nei club più esclusivi del mondo.

Il legame che SocioCrew ha con le proprie radici è davvero profondo.

“Non vogliamo andar via, anche se le occasioni non sono mancate. Vogliamo, invece, che un giorno tutto ciò che viviamo in giro per il mondo, possa essere la normalità anche per la nostra Reggio”.

Il sogno che pian piano sta facendo capolino dal cassetto è quello di creare un ponte tra Reggio e le più grandi capitali della musica house e underground, portando in riva allo Stretto un po’ di respiro internazionale.

Il viaggio di SocioCrew è solo all’inizio: “Abbiamo creato connessioni importanti in questi cinque anni di attività e abbiamo tanti progetti da svelare,” dichiarano con un sorriso. E con la stagione invernale alle porte, promettono nuove sorprese e appuntamenti da non perdere.

SocioCrew non è solo un gruppo di appassionati della musica: è una visione, un sogno condiviso da giovani reggini che credono nel potenziale della loro terra e vogliono farla risplendere nel panorama musicale mondiale.

Seguire il team SocioCrew significa far parte di questo sogno, di questa missione che vuole riportare la musica, l’energia e la libertà di espressione a Reggio Calabria.