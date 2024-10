Da sogno a realtà. A bando il completamento del nuovo ospedale di Reggio Calabria

di Domenico Suraci – Si è svolta stamane nella Sala “Spinelli” del Presidio Ospedaliero “Riuniti”, la conferenza stampa di presentazione dell’indizione della gara per la progettazione del nuovo Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. E’ dunque partito l’iter burocratico per la realizzazione della nuova struttura, che si realizzerà nell’area adiacente a quella del Presidio Ospedaliero “Morelli”.

Il dott. Frank Benedetto, direttore Generale del G.O.M. ha spiegato: “Da sogno a realtà, il nuovo ospedale metropolitano che andrà a collocarsi vicino il già esistente Morelli avrà le caratteristiche di un presidio moderno e contestualizzato sul nostro territorio. Vogliamo in un tempo ristretto garantire un servizio medico proprio adesso che la città ha bisogno di risposte. Un iter difficile, portato a termine, fatto di tante riunioni, tanti tavoli tecnici. Adesso va in gara la progettazione. Chiediamo un ospedale eco sostenibile. Reggio merita questo tipo di struttura. Il passaggio è obbligatorio, quando avremo l’appalto lo consegneremo all’INAIL e proprio per aver vinto il bando porterà a termine la realizzazione del presidio.”

L’ingegnere Pasquale Gidaro della Regione Calabria ha illustrato con delle diapositive le caratteristiche della futura struttura. L’area di intervento è stata ceduta al Comune da parte del demanio. “Sono 180 i milioni di euro che saranno vagliati dalla commissione preposta.”

Il nuovo Ospedale Metropolitano occuperà una superficie di 68.640 mq ed avrà le seguenti caratteristiche: 600 posti letto; 12 sale operatorie; laboratorio centralizzato; polo servizi; radiologia; polo onco-ematologico e radioterapico; polo chirurgico; cardiologico e cardochirurgico; materno-infantile; orto-traumatologico; nefrologico e CNR; polo medico; urgenza-emergenza; uffici amministrativi.

Carlo Gasperini rivolge i complimenti per come si è riuscito a portare avanti l’iter burocratico. Che ha fatto una disamina su tutti gli investimenti dall’INAIL. “Un percorso complesso per il tipo di opera e per dove viene realizzato. Altissima qualità progettuale, saremo rapidi. E’ una fase delicata perché il buon esito impatterà sulla riuscita dell’opera”.

Dello stesso avviso il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà che pianificherà insieme a chi di dovere la riqualificazione dell’intera area, bonificandola e migliorandone la viabilità. “Oggi è una bella giornata per la nostra città. Con la pubblicazione della gara di progettazione per la realizzazione del nuovo Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria si definisce un iter caratterizzato da un proficuo lavoro di squadra, che ha coinvolto le istituzioni, il Comune di Reggio Calabria, l’Azienda Ospedaliera, l’Agenzia del Demanio, la Regione e l’Inail, che hanno fortemente creduto in questo progetto, lavorando con passione e determinazione per arrivare all’odierno traguardo”.

Grande soddisfazione anche per il Presidente del consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto: “Quella di oggi è una giornata importante per la città di Reggio. Il bando per i tre livelli di progettazione del nuovo Grande ospedale metropolitano è un atto concreto e un passaggio indispensabile per consegnare alla nostra comunità una struttura sanitaria efficiente e moderna”. È quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, intervenendo a Reggio Calabria alla conferenza stampa sull’avanzamento dell’iter amministrativo per la costruzione del nosocomio cittadino. “In tempi di demagogia e populismo, il fatto di portare a compimento gli impegni assunti restituisce forza e credibilità alla politica. È così per l’ospedale ed è stato così, appena qualche giorno fa, per il completamento della condotta di bypass che porterà nei rubinetti dei reggini l’acqua della diga del Menta”. Il nuovo ospedale, ha aggiunto Nicola Irto, “assurgerà a punto di riferimento per l’intero Mezzogiorno d’Italia, rafforzando la fiducia verso la sanità nel nostro territorio, che può contare su professionisti di qualità e su alcuni reparti di eccellenza”. Secondo Irto “in vista della creazione del nuovo ospedale occorrerà ripensare e riqualificare dal punto di vista urbanistico l’intera area interessata all’opera per garantire – ha concluso il presidente del Consiglio regionale – anche una efficiente e rapida viabilità e un celere collegamento con il raccordo autostradale reggino”.

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, in conclusione, si ritiene veramente soddisfatto per la pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale europea. “Devo ringraziare il Presidente dell’INAIL, dott. Lucibello per quest’investimento. E’ una struttura che servirà ai reggini, un progetto d’avanguardia e di qualità. Vigileremo affinché venga ultimato.”