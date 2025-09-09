A Reggio la moda è targata ‘SOLOFIRME’: sconti fino al 50+30% – FOTO

Raffinatezza e stile a primo impatto. Questo è ciò che trasmette il nuovo SOLOFIRME, la boutique della famiglia Praticò che da qualche mese ha lasciato lo storico Clichè per una nuova sede, elegante e luminosa, a pochi passi dal Corso Garibaldi. Le ampie vetrine che dominano il palazzo storico invitano ad entrare, promettendo un’esperienza di shopping che unisce moda, qualità e convenienza.

Un legame costruito nel tempo

“Molti dei nostri clienti ci seguono dagli anni di Clichè – racconta Mimmo Praticò – e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Tornano da noi con fiducia, sapendo che qui troveranno sempre ciò che cercano, accompagnati da attenzione, gentilezza e professionalità”.

Un rapporto di lunga data, che ha reso la famiglia Praticò un punto di riferimento per Reggio Calabria, dove la passione per la moda incontra la dedizione e la cura verso le persone.

Il punto di forza del nuovo store

Il punto di forza del nuovo store SOLOFIRME è offrire prodotti di brand importanti al 50% tutto l’anno. Il gusto incontra il lusso… senza mai perdere di vista il prezzo!

Arrivi settimanali di nuovi articoli garantiscono assortimenti sempre diversi.

In questo periodo di saldi, nello store SOLOFIRME troverete promo irresistibili: oltre al 50% si applica un ulteriore sconto del 20% o del 30%.

Un’occasione straordinaria, valida per tutto il periodo dei saldi, che consente di portare a casa capi firmati e accessori esclusivi a prezzi concorrenziali.

“Offrire brand alta moda a prezzi accessibili è l’obiettivo del nostro store – spiega Mimmo Praticò – È un invito a concedersi la bellezza di un capo firmato senza rinunciare alla convenienza”.

I marchi che raccontano la moda

All’interno della boutique si trovano dagli abiti da cerimonia ai capi casual per outfit giornalieri. Inoltre è disponibile un vasto assortimento di accessori e calzature.

Tra i marchi presenti: Ugo Boss, Daniele Alessandrini, Diesel, Max Mara, Philip Model, Jacob Cohën, Tommy Hilfiger, Patrizia Pepe, Pinko, Etro, Manuel Ritz, Marella, Doucal’s, MSGM, Simona Corsellini, Twin-Set, Moschino, Liu Jo, Versace, Guess, Ralph Lauren, Dondup, Dsquared e molti altri.

Un universo di moda che rende SOLOFIRME unico in città.

Tradizione e futuro

“Ringrazio di cuore i nostri clienti storici – aggiunge Mimmo Praticò – che ci seguono da decenni con una fiducia che ci emoziona ogni giorno. Da Clichè a Solo Firme la nostra storia continua: per noi la moda non è solo abbigliamento, ma il piacere di regalare sorrisi e far sentire ogni persona unica e speciale”.

In via Demetrio Tripepi 64B (salita del liceo magistrale), SOLOFIRME vi aspetta con sconti fino al 50+30.

“Vi aspettiamo per mostrarvi le nostre collezioni: capi firmati, qualità e prezzi insuperabili. È il momento perfetto per concedersi il piacere di vestire con stile”.

Per rimanere sempre aggiornato segui la pagina Instagram.