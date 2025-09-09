A Reggio la moda è targata ‘SOLOFIRME’: sconti fino al 50+30% – FOTO
Il gusto incontra il lusso… senza mai perdere di vista il prezzo! Scopri cosa trovare all'interno della boutique
09 Settembre 2025 - 10:00 | di Redazione
Raffinatezza e stile a primo impatto. Questo è ciò che trasmette il nuovo SOLOFIRME, la boutique della famiglia Praticò che da qualche mese ha lasciato lo storico Clichè per una nuova sede, elegante e luminosa, a pochi passi dal Corso Garibaldi. Le ampie vetrine che dominano il palazzo storico invitano ad entrare, promettendo un’esperienza di shopping che unisce moda, qualità e convenienza.
Un legame costruito nel tempo
“Molti dei nostri clienti ci seguono dagli anni di Clichè – racconta Mimmo Praticò – e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Tornano da noi con fiducia, sapendo che qui troveranno sempre ciò che cercano, accompagnati da attenzione, gentilezza e professionalità”.
Un rapporto di lunga data, che ha reso la famiglia Praticò un punto di riferimento per Reggio Calabria, dove la passione per la moda incontra la dedizione e la cura verso le persone.
Il punto di forza del nuovo store
Il punto di forza del nuovo store SOLOFIRME è offrire prodotti di brand importanti al 50% tutto l’anno. Il gusto incontra il lusso… senza mai perdere di vista il prezzo!
- Arrivi settimanali di nuovi articoli garantiscono assortimenti sempre diversi.
- In questo periodo di saldi, nello store SOLOFIRME troverete promo irresistibili: oltre al 50% si applica un ulteriore sconto del 20% o del 30%.
Un’occasione straordinaria, valida per tutto il periodo dei saldi, che consente di portare a casa capi firmati e accessori esclusivi a prezzi concorrenziali.
“Offrire brand alta moda a prezzi accessibili è l’obiettivo del nostro store – spiega Mimmo Praticò – È un invito a concedersi la bellezza di un capo firmato senza rinunciare alla convenienza”.
I marchi che raccontano la moda
All’interno della boutique si trovano dagli abiti da cerimonia ai capi casual per outfit giornalieri. Inoltre è disponibile un vasto assortimento di accessori e calzature.
Tra i marchi presenti: Ugo Boss, Daniele Alessandrini, Diesel, Max Mara, Philip Model, Jacob Cohën, Tommy Hilfiger, Patrizia Pepe, Pinko, Etro, Manuel Ritz, Marella, Doucal’s, MSGM, Simona Corsellini, Twin-Set, Moschino, Liu Jo, Versace, Guess, Ralph Lauren, Dondup, Dsquared e molti altri.
Un universo di moda che rende SOLOFIRME unico in città.
Tradizione e futuro
“Ringrazio di cuore i nostri clienti storici – aggiunge Mimmo Praticò – che ci seguono da decenni con una fiducia che ci emoziona ogni giorno. Da Clichè a Solo Firme la nostra storia continua: per noi la moda non è solo abbigliamento, ma il piacere di regalare sorrisi e far sentire ogni persona unica e speciale”.
In via Demetrio Tripepi 64B (salita del liceo magistrale), SOLOFIRME vi aspetta con sconti fino al 50+30.
“Vi aspettiamo per mostrarvi le nostre collezioni: capi firmati, qualità e prezzi insuperabili. È il momento perfetto per concedersi il piacere di vestire con stile”.
Per rimanere sempre aggiornato segui la pagina Instagram.