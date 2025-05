Il Ds Sorace: ‘E’ stata la Reggina a perdere il campionato e vi dico quando’

Il reggino Angelo Sorace, ex Ds della Nuova Igea in questa stagione, intervistato da Gazzetta del Sud, dice la sua sul finale di questo campionato e il futuro: “Andrò al Granillo e mi auguro che la Reggina riesca a passare il turno, bisogna vincere i play off. A mio parere è stata la Reggina a perdere il campionato complicandosi la vita con alcuni pareggi inaspettati come il 2-2 con il Pompei o l’1-1 con l’Acireale. Troppi alti e bassi, poi nel girone di ritorno il ko con il Siracusa ha complicato il cammino. Spiace perchè l’organico non era da meno rispetto a quello della capolista”.

Leggi anche

Trocini e i ripescaggi

“Trocini è l’allenatore perfetto, conosce il gruppo, l’errore è stato non riconfermarlo la scorsa estate. Il ripescaggio è fattibile, diverse società come Turris e Taranto hanno alzato bandiera bianca in anticipo, da verificare le situazioni di Messina e Lucchese. La Reggina è messa bene nella graduatoria, preceduta solo dal Ravenna. Non resta che aspettare”.

Leggi anche

Laaribi e i play off

“Il mio preferito nella rosa amaranto? Laaribi che ho avuto nel periodo di Lamezia. Ricordo il match di andata tra Nuova Igea e Reggina, io ero dall’altra parte e Momo venne spedito in tribuna. Mi manifestò la sua amarezza. Pergolizzi non gli ha dato fiducia , mentre Trocini lo ha valorizzato.

Il play off con la Vibonese è sempre un derby. Non ci si dovrà deconcentrare, il fattore campo può fare la differenza. Ma attenzione, i rossoblu possono creare problemi agli amaranto”.