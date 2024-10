Sorical annuncia nuovi fondi per la Diga del Menta di Reggio Calabria

Dalla nascita della Sorical ammontano a 260 milioni di euro gli investimenti regionali nel settore idrico in Calabria: di questi, 109 milioni sono stati effettuati direttamente dalla stessa Sorical, che per il 2018 stanzierà altri 15 milioni per migliorare il sistema di gestione dell’acqua calabrese. Soni i principali dati emersi dalla conferenza stampa che il commissario liquidatore della Sorical, Luigi Incarnato, e l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Musmanno, hanno tenuto per illustrare gli interventi realizzati nel 2017 e quelli in programma nel 2018.

I vertici di Sorical e Regione hanno annunciato le novità in vista per il 2018, con riferimento in particolare ai fondi – per oltre dieci milioni – destinati alla rete idrica della città di Catanzaro e poi con riferimento alla diga del Menta a Reggio Calabria, per la quale in primavera sono calendarizzate le prove sperimentali propedeutiche all’avvio dell’esercizio, previsto per l’estate.

Sempre nel 2018 sono stati annunciati due programmi finanziati con risorse proprie da Sorical: il programma degli investimenti “Decoro”, con la consegna di 3 contratti da 950mila euro ciascuno (Compartimenti Nord, Centro e Sud) dedicati a interventi di manutenzione straordinaria dei manufatti acquedottistici (ultimazione dei lavori prevista la seconda metà del 2018) e il programma di sostituzione di circa 30 chilometri di condotte “ammalorate”, con la consegna di 3 contratti da circa 560mila euro ciascuno (Compartimenti Nord, Centro e Sud, ultimazione prevista sempre per la seconda metà del 2018).

