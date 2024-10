SOS bergamotto a Reggio Calabria: Minasi presenta interrogazione a Lollobrigida

“Massima attenzione alla filiera del bergamotto in un momento particolarmente difficile. Le coltivazioni vanno preservate, per la loro importanza in vari settori e in primis per essere, l’area di Reggio Calabria, l’unico luogo in cui il frutto cresce con le caratteristiche organolettiche che lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo.

Per questo ho rivolto un’interrogazione al Ministro dell’agricoltura,Francesco Lollobrigida e sono in costante contatto con il sottosegretario Luigi D’Eramo che ha ben presente la problematica e si sta attivando in merito”.