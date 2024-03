Nuovi orizzonti per la Calabria: Soseteg srl stringe importante partnership Internazionale

Un incontro che segna una nuova era per la Calabria e per l’azienda Soseteg srl, con riflessi che promettono di espandersi ben oltre i confini regionali. Il direttore amministrativo e commerciale di Soseteg srl, Marco Parisi, ha accolto con orgoglio e speranza la visita di Mister Chu e della sua delegazione, composta dalla responsabile del Sud Europa di Sigenergy e del Country Manager Alfonso D’Alessandro.

Un momento che rappresenta un’opportunità importante per la Calabria, una chance per mostrare al mondo non solo la bellezza e la storia della regione, ma anche le potenzialità di un’azienda giovane e dinamica. L’iniziativa mira ad aprire le porte a nuovi investimenti e a promuovere lo sviluppo locale, in particolare nei settori dell’energia e dell’innovazione.

Durante l’incontro, è stata annunciata una prossima partnership che vedrà Soseteg collaborare strettamente con Sigenergy, un colosso nel settore energetico, in un progetto che promette di portare innovazione e un importante passo avanti per la crescita economica locale.

“Siamo fieri ed onorati di poter ospitare Mister Chu e la sua delegazione,” ha dichiarato Parisi, sottolineando come questo evento rappresenti una “occasione imperdibile” per far conoscere la realtà locale e i sacrifici compiuti negli anni.

Tony Xu, fondatore e CEO di Sigenergy, ha espresso ammirazione per la città e per l’accoglienza ricevuta.

“La città è molto bella e solare, le persone sono molto amichevoli e cordiali.” La visita al Museo locale ha rappresentato per Xu non solo un momento di arricchimento culturale ma anche una chiave di lettura per comprendere meglio la comunità e le sue radici storiche. “Soseteg è un partner molto importante per noi in Italia,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza della sinergia tra le due realtà per il successo della futura iniziativa.

Alfonso D’Alessandro, Country Manager di Sigenergy Italia, ha evidenziato l’importanza della partnership con Soseteg. “Mi fa sempre piacere ritornare qua al Sud… crediamo in questa azienda, specialmente per me che si è creata con giovani molto professionali.” La partnership tra Soseteg e Sigenergy mira allo sviluppo economico e sociale del territorio.

In un clima di ottimismo e aspettativa, il direttore di Soseteg srl conclude: “In bocca al lupo a noi ma soprattutto in bocca al lupo al nostro territorio che ha bisogno di queste opportunità.” L’obbiettivo è che questa nuova collaborazione possa essere solo l’inizio di una serie di iniziative volte a rilanciare l’economia locale.