Maltempo, sospeso il Messina Street Food Fest

A causa delle attuali condizioni meteorologiche avverse e delle previsioni meteo per le prossime ore, l’organizzazione del Messina Street Food Fest ha deciso di sospendere l’evento per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre.

Questa decisione è stata presa in via cautelativa per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli operatori. Si attendono ulteriori aggiornamenti riguardanti lo svolgimento dell’evento per la giornata di domenica 20 ottobre, che verranno comunicati nelle prossime ore.

Leggi anche

L’organizzazione invita il pubblico a rimanere aggiornato sui canali ufficiali per eventuali novità legate alla ripresa dell’evento, non appena le condizioni meteo lo permetteranno.