Il sound di Ecolandia si sposta verso sonorità mediterranee: Teresa De Sio in concerto

“Per dare l’idea di come sarà il mio acoustic power trio – spiega Teresa De Sio – prendo spunto da alcune frasi di Franco Cassano: il Sud è lentezza, attesa, sensualità e torpore, ma anche ebbrezza e pienezza insostenibile della vita. È luce piena ed ombre, stato di grazia e maledizione, è estasi e perdita di controllo, assenza di bussole. È demone meridiano, magia e sortilegio, uno spazio abitato dai demoni. Il corpo e i sensi come inizio, come conoscenza forte del mondo, il Ritmo e la Danza.”

Reduce dal fortunatissimo tour dal titolo “Teresa canta Pino”, Teresa De Sio, per l’anno 2018, si cimenta in un nuovo progetto, “Il Pensiero Meridiano”.

Un excursus nell’essenza della musica della brigantessa De Sio: i suoi successi pop, la tradizione popolare, le incursioni nella musica dell’amico Pino Daniele, di Matteo Salvatore, di Domenico Modugno e in quella di Fabrizio De Andrè. Un modo per raccontare il Sud, facendo appello, attraverso il linguaggio musicale, ad alcuni grandissimi autori e ai loro universi poetici.

Un condensato unico di musica d’autore, folk e rock, esclusivamente in acustico. Accompagnata da tre musicisti eccezionali (Sasà Flauto alle chitarre, Pasquale Angelini alla batteria e Vittorio Longobardi al basso), la cantautrice proporrà un concerto carico di ritmo, forza propulsiva, dolcezza ed energia vitale: esattamente come il pensiero meridiano.

Sabato 21 luglio 2018 – ore 21:30 – Parco Ecolandia – Face Festival

Ingresso 15€

Bambini fino a 5 anni gratuito – Ragazzi fino a 14 anni solo ingresso parco

http://www.inprimafila.net/compone…/…/item/882-teresa-de-sio

https://www.diyticket.it/events/musica/1298/teresa-de-sio

Con DIY paghi e ritiri i tuoi biglietti in tutti i punti SisalPay presenti in Italia.

B’Art – Corso Giuseppe Garibaldi, 325, 89127 Reggio Calabria RC

Gran Caffè – Viale Genoese Zerbi, 9/11/13, 89123 Reggio Calabria RC

Malavenda – Cafe’ Via Zecca, 1, 89125 Reggio Calabria RC

• Alla biglietteria del parco Ecolandia il giorno dell’evento