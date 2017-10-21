Soveria Mannelli è stata scelta come location regionale per le selezioni di “Avanti un altro!

“, il programma televisivo ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci in onda su Canale Cinque nella fascia preserale.

Il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale sono stati decisivi per favorire la scelta degli organizzatori.

Per tutta la giornata il comune Calabrese è stato invaso da centinaia di giovani provenienti da tutta la regione.

Il comunicato di Daniele Bonolis

Nel comunicato stampa diramato da Daniele Bonolis, che ha presieduto il casting, si legge:

“La giornata trascorsa a Soveria Mannelli è stata proficua sotto il profilo lavorativo. Moltissime le persone intervenute a candidarsi come prossimi concorrenti di “Avanti un altro!

“. La posizione centrale e di crocevia in cui si trova Soveria ha facilitato l’afflusso di persone dal nord e dal sud della Calabria, dal versante ionico e da quello tirrenico, affollando la cittadina del Reventino. Personalmente in Soveria ho scoperto un luogo di indubbia bellezza paesaggistica, ricco di personalità cortesi e accoglienti, liete di facilitare in tutto e per tutto lo svolgimento delle selezioni televisive.

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“Ringrazio l’Amministrazione Comunale” continua Daniele Bonolis “che ha messo a disposizione la sala dell’Officina della Cultura e della Creatività per svolgere il casting ed il personale della struttura dove si sono svolte le selezioni. Un particolare ringraziamento ad Antonello Marasco, conosciuto l’altro anno in veste di candidato concorrente in un casting a Lamezia, oggi per me un amico, che ha pensato, voluto e organizzato meticolosamente questo mio soggiorno. Grazie a Paolo Tomarchio per la disponibilità, la pazienza ed il sorriso con cui ha facilitato il tutto, ma soprattutto grazie ad una donna emblematica di queste terre, Ada Votini, che con le sue polpette fritte di melanzane dell’orto ha dato al mio palato una occasione in più di avvicinarsi al nirvana del gusto.

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